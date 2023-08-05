В Приморье сильные дожди отрезали от дорог два села

Восстановительные работы на дорогах будет проводиться только после спада воды.

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Села Садовый и Муравейка в Приморском крае оказались отрезаны от дорог в результате сильных дождей. В шести районах региона наблюдаются множественные переливы.

«Самая сложная ситуация в Дальнереченском округе. На 67 километре дороги Дальнереченск - Ариадное размыло трубу. Движение осуществляется по одной полосе. После спада воды приступим к восстановительным работам. Также переливы есть на автомобильной дороге Еловка-Муравейка. Отрезано село Муравейка», - рассказал директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

На дороге Гродеково-Барановский-Садовый нет проезда для транспорта. Перелив достигает 60 сантиметров в глубину и 80 метров в длину.

Ранее из-за сильных дождей с градом в сельском поселении Алцакское Джидинского района Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации. Из берегов вышла местная река Алцак. Бурлящий поток воды прошелся по одной из главных улиц поселения и местами смыл надворные постройки.