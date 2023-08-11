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Миллиардеры Фридман и Авен попали под санкции США

Владимир Рубанов
18:15 11.08.2023
Кроме того, санкции введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей.
Миллиардеры Фридман и Авен попали под санкции США
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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США внесли в антироссийский SDN-список четыре человека и одну организацию. Соответствующий документ опубликован 11 августа на сайте американского Минфина.

В перечень попали основатели «Альфа-групп» Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Кроме того, санкции введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей.

SDN-список предполагает наиболее жесткие ограничения. Введение санкций предполагает блокировку активов указанных лиц и организаций в США, а также запрет для них на сделки с резидентами.

До сих пор Авен, Фридман и Хан находились под санкциями Евросоюза, Великобритании и Канады.

Ранее Великобритания расширила санкции против России и Белоруссии. В него включили и иранские физические и юридические лица, которые, как считают в Лондоне, оказывают поддержу Москве в оборонной сфере.

Президент России Владимир Путин на текущей неделе своим указом приостановил действие соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ и США, Канадой, Японией, ЕС и другими странами. Это решение принято в ответ на недружественные действия в отношении России, говорилось в документе.

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