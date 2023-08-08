Путин приостановил некоторые налоговые соглашения с недружественными странами

Указ президента касается соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ и США, Канадой, Японией, ЕС и другими странами.

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Владимир Путин своим указом приостановил действия некоторых положений международных договоров по налогообложению с рядом стран. Это решение принято в ответ на совершение «рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации», сказано в документе.

Указ касается соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ и США, Канадой, Японией, ЕС и другими странами. Действие перечисленных в указе положений приостановлено до тех пор, пока эти государства не устранят нарушения «законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или пока соответствующие документы не прекратят свое действие.

Теперь правительство России должно разработать соответствующие законы и внести их на рассмотрение в Госдуму. Отказаться от налоговых соглашений с недружественными странами в ответ на односторонние санкции ранее предложили Минфин и МИД РФ.