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Маск сообщил о согласовании места его боя с Цукербергом на фоне «античного Рима»

Владимир Рубанов
16:26 11.08.2023
Ранее миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в Колизее, но в итальянском правительстве им отказали.
Маск сообщил о согласовании места его боя с Цукербергом на фоне «античного Рима»
© Фото: Patrick Pleul, Keystone Press Agency, Erin Scott, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Власти Италии согласовали «эпическое место» для боя американского миллиардера Илона Маска с сооснователем компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом. Об этом написал Маск в принадлежащей ему соцсети X (бывшая Twitter).

Бизнесмен сообщил, что поговорил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, и она согласовала с Министерством культуры вопрос о месте проведения боя. По его словам, в кадре будет «античный Рим». Ранее миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в Колизее, но в итальянском правительстве им отказали.

Миллиардер добавил, что организацией боя займутся фонды Маска и Цукерберга, а не UFC. Трансляцию покажут в социальных сетях, принадлежащих бизнесменам.

Ранее Маск признал, что может проиграть в поединке с Цукербергом, если бой окажется длинным. Он упомянул свой вес в 136 килограммов, значительно больший, чем у Цукерберга, и сказал, что может уступить из-за недостатка выносливости.

Американский бизнесмен хотел, чтобы российский боец, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занимался его подготовкой к бою, однако тот отказался. Кроме того, Маск назвал хорошей идеей замену боя на дебаты в октагоне по теме «Как построить удивительное будущее».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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