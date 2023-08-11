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Мединский сообщил о работе над пособием по военной истории для учителей

Владимир Рубанов
15:51 11.08.2023
В книге будут материалы о военных операциях, которые не рассматриваются подробно в учебнике для школьников.
Мединский сообщил о работе над пособием по военной истории для учителей
© Фото: Frank Rumpenhorst, dpa, Global Look Press
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Для учителей 5-11-х классов готовят дополнительное пособие по военной истории. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в интервью kp.ru.

Эта книга будет дополнительным пособием для учителей к учебникам с 5-го по 11-й класс. В ней будут материалы о военных операциях, которые не рассматриваются подробно в учебнике для школьников, сказал он.

Мединский рассказал некоторые подробности о новых учебниках истории России для старшеклассников, которые поступят во все школы страны к 1 сентября. По его словам, авторы не останавливались на чисто военных аспектах при создании раздела о СВО. Анализировать и разбираться в них - удел военных историков, подчеркнул он.

В новом учебнике для 11-х классов параграф «Минские соглашения - что это было» был написан после откровений Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко - непосредственных участников этого процесса, добавил Мединский.

Ранее сообщалось, что большую часть тиража новых учебников истории России для старшеклассников уже напечатали. Началась их отгрузка в регионы.

«Звезда» публиковала фото и видео страниц раздела о специальной военной операции на Украине. В учебнике идет речь о причинах, которые вынудили Россию начать СВО, о развитии украинского неонацизма и стратегии сдерживания России со стороны Запада. Также там есть материалы о военнослужащих-героях СВО.

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