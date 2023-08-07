В стране и мире Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО Владимир Рубанов В пособии есть фрагменты, посвященные фальсификации истории, возрождению нацизма и практике сегрегации по языковому и национальному признаку в Прибалтике. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: «Звезда» публикует фото и видео страниц нового учебника истории для старшеклассников. В нем появился раздел о специальной военной операции на Украине. В пособии есть фрагменты, посвященные фальсификации истории, возрождению нацизма и практике сегрегации по языковому и национальному признаку в Прибалтике. На одной из страниц, например, представлены два фото: как жители Праги приветствуют командующего 1-м Украинским фронтом Конева в 1945 году и снос памятника Коневу в Праге в 2020-м. © ТРК «Звезда» В учебнике рассказывается о подписании летом 1945 года Уинстоном Черчиллем плана «Немыслимое», который предусматривал нападение западных союзников на СССР после победы над Германией. В книге рассматриваются причины, которые вынудили Россию начать специальную военную операция на Украине. В учебнике анализируются отношения между РФ и странами Запада после окончания холодной войны, о развитии украинского неонацизма. В тексте говорится о стратегии сдерживания России со стороны Запада и угрозе расчленения страны. © ТРК «Звезда» В учебнике рассказывается также о военной операции России в Грузии в августе 2008 года, о присоединении Крыма, Минских соглашениях и о военнослужащих - героях спецоперации. Ранее помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что в новых учебниках по истории России для 10-11 классов были полностью переписаны разделы о 1970-х, 80-х, 90-х и нулевых годах. Кроме того, в пособия добавлен период с 2014 года по сегодняшний день, в том числе о спецоперации на Украине. Экспертное мнение и аналитика