Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
В пособии есть фрагменты, посвященные фальсификации истории, возрождению нацизма и практике сегрегации по языковому и национальному признаку в Прибалтике.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
«Звезда» публикует фото и видео страниц нового учебника истории для старшеклассников. В нем появился раздел о специальной военной операции на Украине.
В пособии есть фрагменты, посвященные фальсификации истории, возрождению нацизма и практике сегрегации по языковому и национальному признаку в Прибалтике. На одной из страниц, например, представлены два фото: как жители Праги приветствуют командующего 1-м Украинским фронтом Конева в 1945 году и снос памятника Коневу в Праге в 2020-м.