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Первую партию новых учебников истории России отгрузят 11 августа на Сахалин

Владимир Рубанов
20:22 10.08.2023
Большую часть учебных пособий уже напечатали. Новыми учебниками загружены семь комбинатов.
Первую партию новых учебников истории России отгрузят 11 августа на Сахалин
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Большую часть тиража новых учебников истории России уже напечатали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства «Просвещение». Первая партия будет отгружена 11 августа на остров Сахалин.

Новые учебники печатают семь комбинатов, сообщили в издательстве. Учебные пособия для школ по разным предметам печатают по всей стране. Сейчас этим заняты больше десяти комбинатов.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что в новых учебниках по истории России для 10-11-х классов были полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах. Кроме того, туда добавили период с 2014 года по сегодняшний день, в том числе раздел о спецоперации на Украине.

«Звезда» публиковала фото и видео страниц этого раздела. В учебнике в частности говорится о причинах, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию на Украине, о развитии украинского неонацизма и стратегии сдерживания России со стороны Запада. Есть там также материалы о военнослужащих - героях СВО.

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