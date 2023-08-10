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Затишье перед стартом: как выглядит космодром Восточный перед историческим запуском «Луны-25»

Ян Брацкий
23:54 10.08.2023
Межпланетная станция должна стать первой, которая прилунится на Южном полюсе спутника нашей планеты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На космодроме Восточный царит тишина, к старту первой за 47 лет российской лунной миссии все готово. Совсем скоро мощная ракета-носитель оторвется от Земли и набирая скорость унесется ввысь.

Именно здесь, на Дальнем Востоке, пишутся новейшие страницы в лунной гонке, что довольно символично. Все предыдущие старты в рамках программы изучения спутника Земли осуществлялись с космодрома Байконур на территории Казахстана.

Ранее стало известно, что буровая установка станции проанализирует состав лунного грунта. Планируется, что она углубится в поверхность спутника на 40 сантиметров. Кроме того, станция проанализирует электромагнитную, радиационную и пылевую обстановку на Луне. Напомним, старт ракеты-носителя со станцией «Луна-25» на борту запланирован на 11 августа в 02:10 по московскому времени. В открытый космос ее выведет ракета «Союз-2.1б», оснащенная разгонным блоком «Фрегат».

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