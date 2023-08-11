Путин обсудил с Совбезом безопасность в информационном пространстве

Глава государства подчеркнул важность этого вопроса в современных условиях.

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ работу в сфере обеспечения безопасности в информационном пространстве. Об этом сообщается на сайте Кремля. Оперативное совещание состоялось в режиме видеоконференции.

Глава государства подчеркнул важность этого вопроса в современных условиях.

«Имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему», - сказал Путин.

В оперативном совещании Совбеза приняли участие председатели Совета Федерации и Госдумы РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что спецслужбы Украины и Запада планируют совершить диверсии в Карелии. По его словам, иностранцы используют соцсети для дестабилизации общественно-политической обстановки и распространяют экстремистские призывы среди молодежи.

Секретарь Совбеза сказал также, что специальная военная операция России на Украине положила начало феномену «мирового большинства», которое показывает готовность к суверенитету от западной гегемонии.