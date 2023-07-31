Патрушев заявил о планах спецслужб Киева и Запада совершить диверсии в Карелии

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Спецслужбы Украины и Запада планируют совершить диверсии на территории Карелии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности региона в Петрозаводске.

«Угрозы безопасности населению формируются также и вследствие диверсионно-террористических устремлений к региону зарубежных спецслужб. В Республике Карелия только за последние полгода пресечено 10 преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами», - заявил Патрушев.

Также западные спецслужбы используют социальные сети для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. Для этого среди молодежи распространяются экстремистские призывы и планы по созданию нацбатальона, который формируется в том числе и из граждан Финляндии.

Ранее Патрушев заявлял, что киевский режим использует своих раненых военнослужащих как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации. При этом президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году подписал закон о трансплантации «не случайно». Документ предусматривает возможность пересадки человеческих органов без согласия.