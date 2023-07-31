Патрушев заявил, что СВО положила начало феномену суверенного от Запада мирового большинства

По словам секретаря Совбеза, победа России станет импульсом к изменению баланса сил на мировой арене.

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Специальная военная операция положила начало феномену «мирового большинства», которое показывает готовность к суверенитету от западной гегемонии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности региона в Петрозаводске.

«Специальная военная операция фактически положила начало формированию нового феномена - мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада», - заявил Патрушев.

По словам секретаря, победа России станет импульсом для изменения баланса сил в сторону взаимоуважения, диалога и полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира.

Также Патрушев заявил, что спецслужбы Украины и Запада планируют совершить диверсии на территории Карелии. Для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе Запад распространяет экстремистские призывы и планы по созданию нацбатальона среди молодежи.