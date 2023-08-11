МО РФ: в районе Запорожья поражен пункт временной дислокации иностранных наемников

Кроме этого, были уничтожены четыре украинских склада боеприпасов.

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Минобороны России сообщило о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», - заявил Конашенков.

Также сообщается, что за сутки были уничтожены четыре украинских склада боеприпасов. Это произошло в районах населенных пунктов Торецк (ДНР), Чернещина, Липцы (Харьковская область) и Гуляйполе (Запорожская область).

Эти склады принадлежали 24-й, 43-й и 60-й механизированным бригадам ВСУ, а также 108-й бригаде территориальной обороны противника.

Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал о наступательных действиях на широком фронте на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.