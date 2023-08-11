Минобороны России: украинский беспилотник подавлен средствами РЭБ в небе над Москвой

В российском оборонном ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки не было.

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Минобороны России сообщило о пресечении попытки неприятеля атаковать Москву беспилотником.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинский беспилотник подавили средствами РЭБ. После этого он потерпел крушение в лесном массиве на западе российской столицы.

В российском оборонном ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки не было.

Ранее МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта врага под Клещеевкой из ПТРК «Корнет».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.