Минобороны России: украинский беспилотник подавлен средствами РЭБ в небе над Москвой
В российском оборонном ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки не было.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило о пресечении попытки неприятеля атаковать Москву беспилотником.
«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», - говорится в сообщении.
Уточняется, что украинский беспилотник подавили средствами РЭБ. После этого он потерпел крушение в лесном массиве на западе российской столицы.
В российском оборонном ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки не было.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта врага под Клещеевкой из ПТРК «Корнет».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.