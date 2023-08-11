В Дептрансе Москвы сообщили о перекрытии движения по Карамышевской набережной

Перекрытие движения от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды связано с работой оперативных и экстренных служб.

© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

По Карамышевской набережной от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды перекрыто движение в связи с работой оперативных и экстренных служб. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В столичном Дептрансе отметили, что движение транспорта в районе перекрытия не затруднено.

Сегодня жители мегаполиса сообщили, что в районе Карамышевской набережной прогремел взрыв. В Сети появились кадры дыма, поднимающегося, предположительно, над местом ЧП. На новость о происшествии сразу отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что средства ПВО ликвидировали дрон, который осуществил попытку пролета на город.

В Минобороны России сообщили, что украинский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В российском оборонном ведомстве также отметили, что пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки киевского режима не было.