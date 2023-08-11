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Собянин сообщил, что средства ПВО ликвидировали дрон на северо-западе Москвы

Анна Назайкина
11:32 11.08.2023
В результате падения обломков аппарата никто не пострадал.
Собянин сообщил, что средства ПВО ликвидировали дрон на северо-западе Москвы
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Средства ПВО ликвидировали дрон на северо-западе Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован», - написал он.

Он уточнил, что обломки летательного аппарата впоследствии рухнули в районе Карамышевской набережной. Ранее очевидцы публиковали кадры с дымом и сообщали о звуке взрыва.

В результате произошедшего пострадавших и серьезных разрушений нет, добавил градоначальник. В настоящий момент экстренные службы работают на месте.

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