Собянин сообщил, что средства ПВО ликвидировали дрон на северо-западе Москвы
В результате падения обломков аппарата никто не пострадал.
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Средства ПВО ликвидировали дрон на северо-западе Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован», - написал он.
Он уточнил, что обломки летательного аппарата впоследствии рухнули в районе Карамышевской набережной. Ранее очевидцы публиковали кадры с дымом и сообщали о звуке взрыва.
В результате произошедшего пострадавших и серьезных разрушений нет, добавил градоначальник. В настоящий момент экстренные службы работают на месте.