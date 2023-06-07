Армия Армия Армия

В МО РФ сообщили о подрыве аммиакопровода «Тольятти - Одесса» украинскими террористами

14:06 07.06.2023
В результате подрыва аммиакопровода есть пострадавшие среди мирного населения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Минобороны России сообщило о подрыве аммиакопровода украинскими диверсантами. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«5 июня около 21.00 московского времени в районе населенного пункта Масютовки Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса"», - сказал представитель российского оборонного ведомства на брифинге.

В результате теракта пострадали мирные люди, они получили медицинскую помощь, отметил Конашенков. Через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с территории Украины. Среди российских военнослужащих никто не пострадал.

Также представитель Минобороны сообщил о неудачной попытке врага прорвать российскую оборону под Артемовском. Целей наступления противник не добился. Он не смог вклиниться в оборону российских войск. Между тем на Времевском выступе отражены три атаки противника за сутки, а в районе Новодонецкого отражена атака украинского штурмового подразделения. Кроме того, силы ПВО сбили два украинских истребителя - Су-27 и МиГ-29.

Накануне Шойгу заявил, что противник потерял до 3 715 человек за три дня боев. Помимо живой силы, противник понес серьезные потери в военной технике. Уничтожены 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:24 В стране и мире
Видео
Захарова назвала сроки восстановления поврежденного боевиками аммиакопровода Тольятти-Одесса
14:13 Армия
Видео
Минобороны России: на Времевском выступе отражено три атаки противника за сутки
12:52 ОПК
Видео
Глава «Алмаз-Антея» Новиков доложил Шойгу об увеличении производства в рамках гособоронзаказа
12:24 В стране и мире
Замглавы Минпромторга Шпак заявил, что поставки российских систем ABS начнутся с 1 июля
10:55 В стране и мире
ЦИК РФ предложила провести онлайн-голосование в 2023 году в 24 субъектах
Популярное
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
IT: в Индии молодожены загадочно умерли сразу после свадьбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.