В МО РФ сообщили о подрыве аммиакопровода «Тольятти - Одесса» украинскими террористами

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о подрыве аммиакопровода украинскими диверсантами. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«5 июня около 21.00 московского времени в районе населенного пункта Масютовки Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса"», - сказал представитель российского оборонного ведомства на брифинге.

В результате теракта пострадали мирные люди, они получили медицинскую помощь, отметил Конашенков. Через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с территории Украины. Среди российских военнослужащих никто не пострадал.

Также представитель Минобороны сообщил о неудачной попытке врага прорвать российскую оборону под Артемовском. Целей наступления противник не добился. Он не смог вклиниться в оборону российских войск. Между тем на Времевском выступе отражены три атаки противника за сутки, а в районе Новодонецкого отражена атака украинского штурмового подразделения. Кроме того, силы ПВО сбили два украинских истребителя - Су-27 и МиГ-29.

Накануне Шойгу заявил, что противник потерял до 3 715 человек за три дня боев. Помимо живой силы, противник понес серьезные потери в военной технике. Уничтожены 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.