Минобороны: минувшей ночью Киев попытался атаковать дронами Москву и Севастополь

В сторону Москвы летели два ударных беспилотника, в районе Севастополя средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы были уничтожены и подавлены 11 дронов.

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В Минобороны России рассказали о пресечении попыток киевского режима атаковать Москву и Севастополь ударными беспилотниками. Два дрона, летящих в направлении столицы уничтожили в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Вблизи Севастополя дежурными средствами ПВО также были поражены два БПЛА, еще 9 подавлены средствами РЭБ. Не достигнув цели они рухнули в Черное море, сообщили на Фрунзенской набережной. В результате террористических атак ВСУ пострадавших и разрушений не зафиксировано.

О попытке Киева атаковать Москву ранее сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Аналогичную безуспешную попытку националисты предприняли накануне.