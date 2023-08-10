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Минобороны: минувшей ночью Киев попытался атаковать дронами Москву и Севастополь

Ян Брацкий
05:47 10.08.2023
В сторону Москвы летели два ударных беспилотника, в районе Севастополя средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы были уничтожены и подавлены 11 дронов.
Минобороны: минувшей ночью Киев попытался атаковать дронами Москву и Севастополь
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России рассказали о пресечении попыток киевского режима атаковать Москву и Севастополь ударными беспилотниками. Два дрона, летящих в направлении столицы уничтожили в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Вблизи Севастополя дежурными средствами ПВО также были поражены два БПЛА, еще 9 подавлены средствами РЭБ. Не достигнув цели они рухнули в Черное море, сообщили на Фрунзенской набережной. В результате террористических атак ВСУ пострадавших и разрушений не зафиксировано.

О попытке Киева атаковать Москву ранее сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Аналогичную безуспешную попытку националисты предприняли накануне.

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