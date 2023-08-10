Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА, летящих на Москву

Беспилотники были сбиты системами ПВО в Калужской области и в районе ЦКАД.

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Два ударных беспилотника летящих в сторону Москвы были сбиты около четырех часов утра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Первый дрон был сбит системами ПВО в Калужской области, второй в районе ЦКАД.

Накануне о пресечении террористической атаки украинских националистов на Москву при помощи беспилотников сообщили в Минобороны России.

Дрона были сбиты в районе Домодедово и над Минским шоссе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники специальных служб и ведомств. От падения обломков БПЛА никто не пострадал.