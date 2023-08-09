В Минобороны РФ рассказали о пресеченной атаке украинских БПЛА в Подмосковье

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, уточнили в ведомстве.

© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В результате пресеченной террористической атаки киевского режима на Москву при помощи беспилотников пострадавших и разрушений нет. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - отметили в ведомстве.

Ране мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке двух дронов атаковать столицу. Один из них сбили в районе Домодедово, второй - на подлете к Минскому шоссе. На место падения обломков сразу выехали представители экстренных служб.