В Минобороны РФ рассказали о пресеченной атаке украинских БПЛА в Подмосковье
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, уточнили в ведомстве.
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В результате пресеченной террористической атаки киевского режима на Москву при помощи беспилотников пострадавших и разрушений нет. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - отметили в ведомстве.
Ране мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке двух дронов атаковать столицу. Один из них сбили в районе Домодедово, второй - на подлете к Минскому шоссе. На место падения обломков сразу выехали представители экстренных служб.