Буркина-Фасо и Мали приравняли интервенцию в Нигер к объявлению им войны

Переходные правительства двух стран заявили, что военное вмешательство против Нигера теперь будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали.

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Буркина-Фасо и Мали заявили, что вторжение в Нигер будет равнозначно объявлению им войны. Об этом сообщили переходные правительства двух стран.

«Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали предупреждают, что всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали», - цитирует заявление РИА Новости.

Ранее в Нигере произошел государственный переворот, мятежники свергли президента страны Мохамеда Базума и назначили на его пост Омара Тчиани. Африканский союз осудил мятежников и призвал их восстановить конституционную власть в течение пятнадцати дней.