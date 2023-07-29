Африканский Союз призвал восстановить законную власть в Нигере

Африканский союз требует от мятежников «вернуться в свои казармы в течение пятнадцати дней».

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Африканский Союз (АС) осудил свержение президента в Нигере и потребовал от мятежников восстановить конституционную власть в течение максимум пятнадцати дней. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya News.

Совет по миру и безопасности АС «требует от военнослужащих немедленно и безоговорочно вернуться в свои казармы и восстановить конституционную власть», говорится в коммюнике по итогам заседания, посвященного военному перевороту в Нигере.

Напомним, 26 июля мятежники задержали президента Нигера Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее, после чего объявили о его смещении и переходе власти в руки «Национального совета по защите отечества».

В ночь на 29 июля действия военных в стране осудили в Совете Безопасности ООН.