В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Африканский Союз призвал восстановить законную власть в Нигере

Елизавета Кондрикова
15:44 29.07.2023
Африканский союз требует от мятежников «вернуться в свои казармы в течение пятнадцати дней».
Африканский Союз призвал восстановить законную власть в Нигере
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Африканский Союз (АС) осудил свержение президента в Нигере и потребовал от мятежников восстановить конституционную власть в течение максимум пятнадцати дней.  Об этом сообщил телеканал Al Arabiya News.

Совет по миру и безопасности АС «требует от военнослужащих немедленно и безоговорочно вернуться в свои казармы и восстановить конституционную власть», говорится в коммюнике по итогам заседания, посвященного военному перевороту в Нигере.

Напомним, 26 июля мятежники задержали президента Нигера Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее, после чего объявили о его смещении и переходе власти в руки «Национального совета по защите отечества».

В ночь на 29 июля действия военных в стране осудили в Совете Безопасности ООН.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:44 В стране и мире
Африканский Союз призвал восстановить законную власть в Нигере
15:09 В стране и мире
Федерация шахмат Украины рекомендовала не жать руку россиянам
13:54 В стране и мире
Песков анонсировал заявление по Украине по итогам встречи Путина с главами стран Африки
11:39 В стране и мире
Гарик Сукачев попал в больницу
09:00 В стране и мире
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
Популярное
Видео
Путин процитировал Манделу, говоря о государственном суверенитете
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
Видео
Народный фронт и внук основателя Воздушно-десантных войск объявили сбор «За ВДВ»
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.