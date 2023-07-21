В ООН заявили, что использование Киевом кассетных боеприпасов неприемлемо

Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил, что такие боеприпасы должны «уйти в историю» и больше не применяться.

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В ООН выразили беспокойство по поводу использования Киевом кассетных боеприпасов. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что этот вид боеприпасов должен «уйти в историю» и больше не применяться.

«Мы видели эти сообщения, они очень беспокоят. И как мы заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю и не должны применяться», - цитирует его РИА Новости.

Ранее в США подтвердили, что кассетные боеприпасы доставлены на Украину. Как рассказали в Белом доме, данный тип вооружений уже применяется боевиками в зоне спецоперации.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, поставки кассетных боеприпасов Киеву могут означать, что у противника закончились обычные.