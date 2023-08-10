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Мальчика одеть дороже: родители рассказали, как собирают школьников к 1 сентября

23:34 10.08.2023
Родители отмечают, что в этом году собрать школьника получается дороже, чем в прошлом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подготовиться ко дню знаний для родителей сейчас – это целое дело. Сразу несколько вариантов: чтобы хорошо смотрелось, было удобно и комфортно. А еще – чтобы нравилось ребенку, как никак форму придется носить весь учебный год. Выбор товаров большой, и диапазон цен тоже широкий. К тому же в этом году на порядок выше. Чтобы собрать пятиклассника Влада, в семье Баяновых в среднем за прошлые годы тратили около 20 тысяч рублей.

«Ты буквально копишь деньги, чтоб собрать ребенка к первому сентября. Как говорит один мой знакомый: ребенка в школу собрал - считай как свадьбу отыграл», - прокомментировала Жанна Баянова.

То, что цена на самый затратный атрибут, школьную форму, выросла, будь то отечественное производство или зарубежное, отмечают и сами производители.

«Форма немного дорожает ввиду того, что сырье мы, как правило, используем российское, но фурнитуру у нас к сожалению не производят. Мы вынуждены покупать заграницей», - сказала директор сети универмагов Эльвира Дозорова.

Мальчика, например, одеть дороже. Комплект из брюк, рубашки, пиджака и обуви обойдется в 8 тысяч. Нарядить девочку, казалось бы парадоксально, но дешевле. При этом, цены одинаковые как в магазинах и ярмарках, так и на онлайн-площадках.

Для первоклассника сборы в школу - важный ритуал, и покупка - затратнее. Здесь нужно хотя бы несколько комплектов одежды, сменная обувь, спортивная форма, канцтовары. Все вместе – более 15 тысяч рублей.

Канцелярские принадлежности – еще одна головная боль для родителей. Как минимум, необходимо приобрести пенал, дневник, карандаши, ручки, тетради. Но в отличие от гардероба, покупая отечественное, сэкономить - реально. 

«Если это отечественное производство, то это процентов на 20% дешевле. Мы стараемся закупать и приобретать отечественное производство. Это облегчает и транспортировку, и затраты на закупку», - рассказала предприниматель Ирина Вишталь.

Сложнее всего - многодетным, особенно, если к 1-му сентября нужно собрать всех детей. Как говорят родители, даже передавая вещи от старшего к младшему, закупить все необходимое дешевле не получается, и это с учетом помощи от государства в размере 10 тысяч рублей.

Да и сами продавцы отмечают, что цены в этом году выросли на 27%. Например, канцелярия – в этом году средний чек составил 1300 рублей. На школьную форму - около 3000, что на 21% больше. Чтобы купить ребенку все нужное, родители вынуждены экономить. Многие копят деньги заранее.

«Разброс цен на рюкзаки тоже гигантский - от 1700 рублей до бесконечности. Чаще всего родители готовы отдать за ранец до 10 тысяч рублей», - сказала Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Но все же минимальный, то есть, базовый, набор самых необходимых вещей в стране обойдется в пределах 10 тысяч рублей. Это если вычеркнуть из списка новый рюкзак, спортивную одежду и обувь. А еще при покупке важно обращать внимание на коллекцию - прошлогодняя дешевле. Во многих магазинах действуют акции и скидки. Основной наплыв покупателей, традиционно, ожидается во второй половине августа. Родители надеются, что еще выше цены не подпрыгнут.

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