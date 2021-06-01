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Путин призвал регионы расширить программы поддержки семей

Виктория Ивашечкина
15:35 01.06.2021
Российский лидер заявил, что родители должны четко знать, на какие льготы и выплаты они имеют право.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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Российский лидер Владимир Путин призвал региональные власти расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных. Глава РФ при этом пообещал, что регионы будут концентрировать ресурсы для решения таких задач.

«Будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы», - уточнил глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Путин также напомнил, что в послании парламенту поставил правительству задачу «сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной».

«Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты имеют право, получали (их) без дополнительных формальностей и нервотрепки», - отметил Путин.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России предложили комплекс мер поддержки многодетных семей.

Так, общественники предложили назначить многодетным родителям дополнительные выплаты и снизить возраст их выхода на пенсию.

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