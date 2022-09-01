Путин исполнил гимн России со школьниками в Калининграде

Ребята просили главу государства расписаться у них в блокнотах, «дать пять», а также приглашали в свои школы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин спел гимн страны вместе со школьниками в Калининграде после того, как провел для них открытый урок «Разговор о важном» в День Знаний. Во время неформального общения ребята просили главу государства расписаться у них в блокнотах, «дать пять», а также приглашали в свои школы.

Также во время встречи Владимир Путин спросил у школьницы из Луганской Народной Республики, стало ли там «потише». Школьница рассказала, что родилась в 2014 году и не видела «ни дня мирной жизни».

Напомним, школьники Магадана среди первых отметили День Знаний. В городе состоялось шествие первоклассников, в котором также традиционно участвуют родители, учителя и выпускники.