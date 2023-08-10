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Под баян и с хлебом-солью: как в Москве встретили первых безвизовых туристов из Китая

Сергей Лебедев
21:55 10.08.2023
Торжественная встреча состоялась в аэропорту Шереметьево.
© Видео: Минэкономразвития России © Фото: Минэкономразвития России
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Первые безвизовые китайские туристы прибыли в Россию из города Сиань. Для них подготовили обширную культурную программу. За семь дней гости из Поднебесной побывают в Москве и Санкт-Петербурге с посещением главных достопримечательностей.

Торжественная встреча первых туристов в рамках групповых безвизовых обменов состоялась в аэропорту Шереметьево. Там их ждали с хлебом-солью. Также поприветствовать гостей из КНР прибыли и представители Минэкономразвития России.

«Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны получили подтверждение о том, что они готовы начать прием», - сказал глава Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

Он также отметил, что, по прогнозам, взаимный турпоток составит около 500 тысяч человек. В перспективе запуск группового безвизового режима и запуск электронной визы в России для индивидуальных путешественников позволит выйти на допандемийные показатели и даже превысить их.

Напомним, механизм групповых безвизовых обменов между Россией и Китаем действовал с 2000 года. Он был приостановлен в 2021 году из-за пандемии коронавируса, а вновь запущен - 1 августа 2023 года.

Недавно Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена. В настоящее время идет проработка предложения по дипломатическим каналам.

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