В стране и мире Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена Максим Крюков По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, в настоящее время идет проработка предложения по дипломатическим каналам. © Фото: council.gov.ru Читайте нас на: Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен между государствами. «Сейчас с Китаем (запустили безвизовый туробмен. - Прим. ред.). Дальше у нас Индия. Мы направили туда предложение», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Министр добавил, что в настоящее время идет проработка по дипломатическим каналам, отметив, что ведомство ускорит данный процесс. В конце июля глава Минэкономразвития РФ сообщил, что с 1 августа заработают электронные визы. Тогда же Максим Решетников заявил, что начнется безвизовый групповой туробмен России с Китаем и Ираном, отметив, что страны обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены. По словам председателя Совета ассоциации «Мир без границ» Александра Львова, старт групповых поездок увеличит туристический поток между странами, а общая стоимость путешествий уменьшится за счет снижения цен на авиаперелеты. Экспертное мнение и аналитика