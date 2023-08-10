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Первые 23 безвизовых туриста из Китая приехали в Москву

Владимир Рубанов
19:04 10.08.2023
Первая российская группа сможет отправиться в КНР по безвизу, как ожидается, на следующей неделе.
Первые 23 безвизовых туриста из Китая приехали в Москву
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press
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Первые 23 туриста из Китая прибыли в московский аэропорт Шереметьево по соглашению о групповом безвизовом обмене, сообщается на сайте Минэкономразвития. Первая российская группа сможет отправиться в КНР по безвизу, как ожидается, на следующей неделе.

Механизм групповых безвизовых обменов запущен 1 августа 2023 года. Первые китайские туристы проведут неделю в Москве и Санкт-Петербурге. Ожидается прибытие новых групп туристов из КНР, которые поедут на отдых в разные регионы.

Предполагается, что поездки по обмену будут дешевле примерно на 20-30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе. Такая поездка оформляется через турагентство. Поехать без виз могут группы от пяти человек, которые следуют по одному маршруту и программе.

Этот механизм действовал между Россией и Китаем с 2000 года, но потом был приостановлен из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что Китай освободил российских туристов до 31 декабря 2023 года от снятия отпечатков пальцев при получении визы.

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