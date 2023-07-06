Прихожане встали живым заслоном на пути полиции в Киево-Печерской лавре

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Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры сегодня все-таки достигла апогея - на территорию монастыря пришли представители Министерства культуры Украины в сопровождении вооруженных автоматами полицейских. Они взламывают замки и опечатывают корпуса лавры. В том числе и резиденцию предстоятеля УПЦ. К прихожанам, которые пытаются помешать захвату, полицейские применяют силу. Тему продолжит Константин Исаев.

Защитник Киево-Печерской лавры начинает молиться, пока четверо полицейских скручивают его и, несмотря на протесты верующих, заталкивают в автомобиль и увозят. Полиция и представители Министерства культуры Украины один за одним захватывают корпуса лавры и меняют на дверях замки. Служителей монастыря выгоняют и не допускают в храмы и подсобные помещения.



Прихожанам остается только живым заслоном и молитвой хоть как-то препятствовать захвату лавры. Но похоже, на этот раз одна из величайших и древних православных святынь может окончательно утратить свой статус. Украинские власти давно хотели захватить монастырь, но много лет его удавалось отстаивать. К активным действиям киевский режим перешел в марте этого года. Было несколько попыток захвата лавры, монахам и послушникам выдвигались ультиматумы о переходе под юрисдикцию раскольнической ПЦУ. Древнейшие иконы, книги и предметы церковного культа лавры описаны и упакованы для вывоза в Западную Европу. По данным Службы внешней разведки России, ценности будут переданы музеям Италии, Франции и Германии. Ограбление происходит под вымышленным предлогом - иконы якобы спасают от ракетных ударов. И вот теперь оформляется окончательный захват монастыря.

«Под надуманным предлогом вооруженные люди ворвались на территорию обители, начали ломать двери и применять насилие к верующим, мирно выступающим против творимого произвола. Пока в лавре продолжается это вопиющее беззаконие, все правозащитники молчат, как будто ничего не происходит. Впрочем, ничего удивительного. Видимо, у украинской власти карт-бланш на любое насилие против собственных граждан», - заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Украинские власти прикрывают свои действия требованиями национального заповедника «Киево-Печерская лавра», на территории которого и находится православная святыня.

«Комиссия национального заповедника "Киево-Печерская лавра" по приему имущества, которое принадлежит государству, сегодня осмотрела три корпуса - это 70, 69 и 71. Мы убедились в их состоянии, убедились в том, что там нет никаких сторонних лиц, что они не используются для проживания или каких-то религиозных нужд. Собственно, сейчас они опечатаны, и надеемся, что государство со временем примет решение по поводу дальнейшей судьбы этих государственных объектов, каким образом они будут использоваться», - рассказал и.о. директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

Правда, в этом заявлении ничего не сказано о том, будут ли опечатаны, например, подвалы, где хранятся древние святые мощи. Никакого решения суда по лавре до сих пор не вынесено. Несмотря на это, незаконный захват помещений монастыря продолжается. Более того, киевский режим даже разработал стратегию для Киево-Печерской лавры аж до 2051 года. И, судя по началу ее реализации, ни Украинской православной церкви, ни прихожанам в этой стратегии места не нашлось.