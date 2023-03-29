Монахи УПЦ отказываются покидать Киево-Печерскую Лавру по приказу Киева

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Сегодня истекает срок ультиматума, который украинские власти поставили монахам Киево-Печерской лары. Священнослужители православной церкви должны покинуть стены обители до 23 часов 59 минут, а уже завтра там приступит к работе спецкомиссия по приемке-передаче имущества. В самой Лавре заявили, что будут оспаривать это решение в суде.

Этим утром сотни, а может даже и тысячи верующих несмотря на рабочий день пришли к стенам Киево-Печерской Лавры, чтобы отстоять свою обитель. Пишут, что среди них был замечен и известный украинский боксер Александр Усик. Часть монахов и служителей уже заявила, что откажется выполнить требования властей и покинуть лавру, поэтому не исключено, что к ним придется применить силу. Хотя официально такую возможность власти отрицают.



Украинская православная церковь, или, как говорит Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, искусственное образование, это 35 миллионов верующих, 80% процентов населения страны.

Формально Минкульт расторг с монахами действующий договор аренды. Попытки это оспорить в законном порядке ни к чему не привели: уже третий судья взял самоотвод. Во встрече с ними отказал и сам Зеленский. Первого декабря он, по сути, ввел против них санкции, запретив деятельность Украинской православной церкви.

Не дожидаясь прихода в Лавру силовиков, некоторые из монахов еще накануне стали вывозить вещи. Украинский минкульт объявил об инвентаризации хранящихся там, как считают они музейных экспонатов. Чего не было там последние 30 лет.

«Я думаю, что такое случаться будет все больше и больше. И, конечно, это может привести к такому же церковному майдану или монашескому майдану, который власти сами и спровоцировали», - прокомментировал Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

На последнее состоявшееся в Лавре богослужение в воскресенье прихожан пускали исключительно по паспортам. Впрочем, даже это не смогло помешать приехать огромному числу людей.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков заявил, что выгоняющих монахов УПЦ из лавры ждет суд истории. Он считает, что «Киевский режим вновь поставил себя вне закона».

Напомним, гонения на каноническую УПЦ продолжаются на Украине уже несколько лет. Священников арестовывают, в их домах проводят обыски. В некоторых случаях при допросах используют детектор лжи.

В минувшую пятницу в Черновицкой области силовики заламывали священнику руки прямо во время богослужения. В Ивана-Франковской области накануне захватили единственный действующий храм УПЦ. Внутри него неизвестные люди в масках распылили слезоточивый газ. Надышавшись им, секретарь местной епархии упал в обморок, но радикально настроенных захватчиков это не остановило - за служителями просто захлопнули дверь. Сожжен и храм в Тернопольской области. Ночью в его окно забросили коктейль Молотова. В результате выгорел алтарь.