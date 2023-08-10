«Известия»: в Госдуме предложили признать ведение блога экономической деятельностью

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В России в будущем ведение блога могут признать экономической деятельностью. Об этом передали в Минцифре в разговоре с первым зампредом комитета Госдумы Яной Лантратовой, которая предложила внести подобные изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). С соответствующим документом ознакомились в «Известиях».

«Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», - сказали в ведомстве.

Подобные меры позволят узаконить деятельность блогеров в России и осуществлять более серьезный контроль за уплатой налогов. Яна Лаврентьева добавила, что среди инфлюенсеров много законопослушных людей, но их деятельность должна находиться в правовом поле.

С марта 2023 года в России начали проверки в отношении известных блогеров, Следственным комитетом были заведены несколько уголовных дел из-за неуплаты налогов: к примеру, в отношении супругов Артема и Валерии (Лерчек) Чекалиных за неуплату налогов на сумму 311 млн рублей. Контроля за деятельностью блогеров в стране можно ожидать и далее, так как требования к ним такие же, как и к любому другому бизнесу.