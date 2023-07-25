Бастрыкин не исключил новых претензий из-за неуплаты налогов к популярным блогерам

Глава следственного комитета РФ подчеркнул, что претензии к блогерам такие же, как к любому другому бизнесу.

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Другие популярные блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров своих коллег, которые уже находятся под следствием. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, в нынешней ситуации недопустимо, когда «некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству».

Глава следственного комитета РФ подчеркнул, что уголовные дела в отношении популярных блогеров - не тенденция. Претензии к ним такие же, как к любому другому бизнесу: нужно соблюдать четкие и простые правила, которые для всех одни, сказал Бастрыкин.

В марте 2023 года два уголовных дела было возбуждено в отношении супругов Артема и Валерии (Лерчек) Чекалиных. Сначала речь шла о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей, но потом было заведено второе дело - об отмывании более 130 млн рублей.

В апреле в Смоленской области при попытке покинуть территорию России через Белоруссию была задержана блогер Елена Блиновская. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей. Суд арестовал более 100 млн рублей на счетах Блиновской и 21 объект недвижимости.