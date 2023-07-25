Бастрыкин не исключил новых претензий из-за неуплаты налогов к популярным блогерам
Другие популярные блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров своих коллег, которые уже находятся под следствием. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
По словам Бастрыкина, в нынешней ситуации недопустимо, когда «некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству».
Глава следственного комитета РФ подчеркнул, что уголовные дела в отношении популярных блогеров - не тенденция. Претензии к ним такие же, как к любому другому бизнесу: нужно соблюдать четкие и простые правила, которые для всех одни, сказал Бастрыкин.
В марте 2023 года два уголовных дела было возбуждено в отношении супругов Артема и Валерии (Лерчек) Чекалиных. Сначала речь шла о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей, но потом было заведено второе дело - об отмывании более 130 млн рублей.
В апреле в Смоленской области при попытке покинуть территорию России через Белоруссию была задержана блогер Елена Блиновская. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей. Суд арестовал более 100 млн рублей на счетах Блиновской и 21 объект недвижимости.