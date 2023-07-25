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СК России установил полицейского, который собирал информацию о семье Дугиных

10:55 25.07.2023
Согласно заявлению Александра Бастрыкина, расследование находится на завершающей стадии, фигуранты знакомятся с материалами дела.
СК России установил полицейского, который собирал информацию о семье Дугиных
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дугиных. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК Александр Бастрыкин. 

Бастрыкин заявил, что информацию собирал сотрудник полиции Иван Рыбин, получив ее из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Он передал ее Даниилу Чоудхури.

В отношении обоих фигурантов расследование находится на завершающей стадии. Рыбин и Чоудхури знакомятся с материалами уголовного дела.

Кроме этого, председатель СК раскрыл мощность взрывного устройства, которым украинские террористы подорвали автомобиль Дарьи Дугиной - она составила 500 грамм в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что изготовителей документов для убийцы Дугиной осудили на 3,5 года.

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