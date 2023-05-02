Изготовителей документов для убийцы Дугиной осудили на 3,5 года

Отбывать наказание Александр Сучков и Андрей Кузнецов будут в исправительной колонии общего режима.

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Подельников предполагаемой убийцы политолога и журналиста Дарьи Дугиной, изготовивших поддельные документы, осудили на 3,5 года лишения свободы. Во вторник Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор Александру Сучкову и Андрею Кузнецову.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости. Также суд лишил преступников на 2,5 года права заниматься администрированием мессенджеров и сайтов.

Напомним, ранее хакеры опубликовали новые подробности о предполагаемой убийце Дарьи Дугиной. Утверждается, что на момент совершения преступления Наталья Вовк числилась служащей украинской нацгвардии.

Выпускница индустриального техникума была назначена стрелком батальона по конвоированию подсудимых и охране общественного порядка. До совершения теракта Вовк проходила службу в Мариуполе.