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Российские компании после 30 сентября не смогут продлить подписки Microsoft

Сергей Лебедев
17:05 10.08.2023
В корпорации заявили, что больше не могут принимать платежи банковским переводом на местный счет.
Российские компании после 30 сентября не смогут продлить подписки Microsoft
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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После 30 сентября текущего года российские корпоративные клиенты больше не смогут продлить действующие подписки Microsoft. Это следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services, которое опубликовало информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли».

В Microsoft отметили, что корпорация больше не может принимать платежи банковским переводом на местный счет.

Ранее компания согласилась выплатить почти $3 миллиона для урегулирования свыше 1,3 тысячи нарушений санкций США против Кубы, Ирана, Сирии и РФ. В частности, продажи совершались пользователям в Крыму, который Запад не признает российским.

Ранее президент Microsoft Брэд Смит заявил, что намерен продолжить сокращать бизнес в РФ до тех пор, пока от него ничего не останется. При этом он подчеркнул, что компания окажет поддержку российским сотрудникам. 

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