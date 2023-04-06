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Microsoft согласилась выплатить $3 млн за нарушение санкций против России

Анна Касаткина
22:22 06.04.2023
Корпорация допустила более 1,3 тысяч нарушений санкционного режима.
Microsoft согласилась выплатить $3 млн за нарушение санкций против России
© Фото: Stefan Kieferimage, BROKER.com, GlobalLookPress
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Американская транснациональная корпорация Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн долларов для урегулирования свыше 1,3 тысячи нарушений санкций США против Кубы, Ирана, Сирии и России. ОБ этом сообщает американский Минфин, передает RT.

Минфин заявил об урегулировании спора между Microsoft и управлением по контролю за иностранным активами (OFAC).

«Корпорация Microsoft согласилась перечислить 2 980 265,86 долларов США для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности за 1 339 нарушений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания нарушила положения о контроле за кубинскими активами, а также о санкциях, связанных с Сирией, Ираном и Украиной/Россией, в части экспорта услуг и программного обеспечения из США в указанные юрисдикции и находящимся под санкциями лицам. В частности, продажи совершались пользователям в Крыму, который Запад не признает российским.

Ранее в президент Microsoft Брэд Смит заявили, что намерены продолжить сокращать бизнес в РФ до тех пор, пока от него ничего не останется. При этом он подчеркнул, что корпорация окажет поддержку российским сотрудникам.

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