Президент Microsoft заявил о постепенном сокращении бизнеса в России

© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress

Американская транснациональная компания Microsoft намерена продолжить сокращать бизнес в Российской Федерации до тех пор, пока от него ничего не останется. Об этом сообщил президент корпорации Брэд Смит.

«Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего», - передает слова Смита РИА Новости.

Смит добавил, что Microsoft планирует оказать поддержку сотрудникам из России.

Ранее американская компания Microsoft объявила о временном прекращении продажи продуктов и услуг в Российской Федерации. Компания отметила, что тесно взаимодействует с правительствами Соединенных Штатов, Европейского союза и Великобритании и в связи с решениями этих правительств останавливает многие аспекты бизнеса в России.