Украинские боевики обстреляли деревню в Курской области

Повреждены несколько машин, а также окна, кровля, заборы и хозпостройки в пяти домовладениях.

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Сегодня украинские боевики обстреляли деревню Заболотовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано восемь прилетов.

В результате атаки националистов повреждены несколько машин, окна, кровля, заборы и хозпостройки в пяти домовладениях. Губернатор пообещал помочь собственникам.