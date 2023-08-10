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Украинские боевики обстреляли деревню в Курской области

Сергей Лебедев
16:30 10.08.2023
Повреждены несколько машин, а также окна, кровля, заборы и хозпостройки в пяти домовладениях.
Украинские боевики обстреляли деревню в Курской области
© Фото: gubernator_46, Telegram
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Сегодня украинские боевики обстреляли деревню Заболотовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано восемь прилетов.

В результате атаки националистов повреждены несколько машин, окна, кровля, заборы и хозпостройки в пяти домовладениях. Губернатор пообещал помочь собственникам.

© gubernator_46, Telegram

Напомним, во вторник в Курской области украинский дрон-камикадзе упал на территории монастыря. Легкие осколочные ранения получил ребенок.

Днем ранее в регионе средствами РЭБ посадили два беспилотника. Один из БПЛА был с символикой полка «Азов»*.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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