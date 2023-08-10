Россия вскоре бесплатно поставит в Африку до 50 тысяч тонн зерна

Всего РФ в этом году планирует экспортировать около 55 млн тонн зерновых.

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В ближайшее время Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Пока планируется отправить в Африку от 25 тысяч до 50 тысяч тонн зерна. Всего Россия в этом году планирует экспортировать около 55 млн тонн зерновых. Этот показатель может вырасти в зависимости от урожая. В прошлом году РФ поставила за границу 60 млн тонн.

О безвозмездных поставках зерна в нуждающиеся страны сообщал президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Получить продовольствие в ближайшие месяцы могут Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея.

Глава государства сказал, что РФ готова заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. В прошлом году наша страна экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке.