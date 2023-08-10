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В двух округах Омска зафиксировали выбросы ядовитого хлороводорода

Владимир Рубанов
15:34 10.08.2023
В течение последних двух недель режим неблагоприятных метеоусловий в городе вводится практически каждый день.
В двух округах Омска зафиксировали выбросы ядовитого хлороводорода
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Повышенное содержание хлорида водорода зафиксировано в двух округах Омска 9 августа, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. Концентрация этого вещества в Октябрьском округе превысила допустимый уровень в 2,1 раза, в Советском округе - в 2,7 раза.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный, сказано в сообщении. Жители города сообщали о резком химическом запахе, передает ТАСС со ссылкой на Минприроды Омской области.

Прогноз на ночь и утро 11 августа также неблагоприятный. Ожидаются погодные условия, которые затрудняют рассеивание в воздухе промышленных выбросов. В режиме неблагоприятных метеоусловий промпредприятия должны снижать выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

В течение последних двух недель этот режим в Омске вводится практически каждый день. В воздухе фиксировали превышение сероводорода, пыли, фенола, изопропилбензола. В Минприроды региона подозревают, что предприятия не соблюдают нормы допустимых выбросов.

Ранее температурные рекорды августа были зафиксированы в Санкт-Петербурге и Москве. В Якутии из-за теплой и сухой погоды ухудшилась ситуация с лесными пожарами. В 13 районах республики действует 98 очагов.

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