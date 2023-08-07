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Термометр в красной зоне: жара в Москве, Петербурге и на Юге России устанавливает рекорды

Валентин Гвоздев
20:47 07.08.2023
Самый жаркий день с начала лета зафиксирован в Санкт-Петербурге. Воздух в северной столице сегодня прогрелся до 32-х градусов. Накануне температурный рекорд был установлен и в Москве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Нетипичная для августа жара не отпускает столичный регион. Неудивительно, что в такую погоду горожане предпочитают отдыхать ближе к воде. Московские и подмосковные пляжи полны отдыхающих с самого утра, несмотря на рабочий день.

Привычкам выходного дня могут не изменять те, кто работает удаленно. Вместо душного офиса - столичный пляж и волейбольная площадка. Пока у клиентов не возникает проблем - загар ровно ложится на тело. Нужна помощь - рабочее место в рюкзаке.

«Ноутбук в сумочке. И если какие-то проблемы появляются у клиентов, просто по интернету решаешь. Получается совмещать приятное с полезным», - говорит житель Москвы Владимир.

К слову, о пользе такого отдыха. Загорать в разгар дня, с 12 до 15 часов, врачи настоятельно не рекомендуют. В это время солнечные лучи самые беспощадные и сильнее всего воздействуют на кожу. Чтобы не сгореть, лучше принимать солнечные ванны утром или после обеда. Важно помнить и о средствах защиты. Главная опасность - тепловой или солнечный удар.

«Нагрузка на сердце высокая. Мы ощущаем нехватку кислорода, высокое давление, нам становится плохо. Мозг считает, что мы что-то съели, что-то не то, подключается центр освобождения желудка, появляется тошнота, рвота. Вот вам тепловой удар. Высокая температура, тошнота, рвота, иногда потеря сознания», - рассказывает врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Пожилые люди и дети более уязвимы. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости. Столичные власти организовали раздачу бутилированной воды на станциях метро, автовокзалах, причалах электросудов и остановках общественного транспорта.

Чем больше отдыхающих на воде, тем активнее судоходство. Лодки, катера, байдарки, сапборды - такого движения на реках давно не было, отмечают инспекторы по маломерным судам. Для контроля обстановки и предотвращения происшествий сотрудники МЧС увеличили количество патрулирований. Основные нарушения связаны именно с безопасностью пассажиров.

«Нарушение в том, что на маломерном судне находились пассажиры без спасательных жилетов, хотя в правилах четко сказано, что на судах короче 4 метров пассажиры обязаны быть в спасательных жилетах. В чем и опасность: перевернуться на такой маленькой лодке - раз плюнуть», - говорит старший государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Костромской области Владимир Худяков.

Жители мегаполисов ищут свежести вблизи фонтанов. В столице прошедшее воскресенье стало самым жарким днем года. Температура колебалась в диапазоне от 31 до 33 градусов. Температурный рекорд зафиксирован и в Санкт-Петербурге. Жители северной столицы, неизбалованные жарой, тут же устремились к воде.                                                              

«Сегодня жарко, сегодня отлично! Я давно не помню такого жаркого дня. Ой, ну, это невероятно! Конечно, мы ждем лета, и таких дней очень мало, солнечных, жарких, и поэтому это просто счастье и наслаждение», - говорит жительница Санкт-Петербурга Любовь Марченко.

А вот Юг России раскалился докрасна. Столбик термометра здесь пробил отметку в 40 градусов. Причем похолодание, которого синоптики ждут в центральном регионе на этой неделе, не коснется южных областей. Температура здесь останется на уровне 35-40 градусов.

«Самая высокая температура в стране - на юге европейской России, в Ростовской области, Астраханской, Волгоградской, на востоке Ставрополья, в северокавказских республиках, - до 42 градусов. В Калмыкии - до 43, очень высоко, очень жарко. Постепенно в центре европейской России погода начнет меняться. Уже завтра будет существенное отличие от нынешней погоды», - говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Непростая ситуация складывается на востоке страны. В начале недели в Приморском крае прогнозируются сильные дожди, принесенные циклонами. Прогнозируется выпадение более 30 миллиметров осадков за час. Очень сложная погода в Уральском федеральном округе: более 50 миллиметров осадков в час и усиление ветра до 25 м/с. В регионе объявлено штормовое  предупреждение.

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