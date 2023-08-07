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В Якутии 98 лесных пожаров охватили 13 районов

Сергей Лебедев
20:31 07.08.2023
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алданском, Усть-Майском и Олекминском районах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Якутии теплая и сухая погода ухудшает и без того критическую ситуацию с лесными пожарами. В регионе зафиксировано множество очагов. Огонь тушат с земли и с воздуха. Сложнее всего справиться с возгораниями в труднодоступных местах.

Так, например, в Олекминском районе крупный лесной пожар площадью почти 20 тысяч гектаров бушует в 15 километрах от села Даппарай. Осложняют ситуацию ветер и 30-градусная жара. 

«Нам нынче не очень. Очень сухая погода у нас», - говорит лесник Федор Узоров.

Сейчас в тринадцати районах Якутии действует 98 пожаров. Сложнее всего в Алданском, Усть-Майском и Олекминском. Там бушует более 50 очагов. Площадь, затронутая огнем, уже превышает 125 тысяч гектаров.

«Помогаем делать разрывы, чтобы огонь не перешел на другую сторону, где его нет. Большую технику пригнали, три единицы», - рассказывает начальник пожарной части Таяр Сильвестров.

Местами практически нет дорог. Вертолетами приходится перебрасывать парашютистов-десантников ФБУ «Авиалесоохрана». С Ми-8 ведется мониторинг местности.

«С водой, конечно, здесь беда. Но есть ручьи, где мы набираем. Если нет, нам привозят ее. В данный момент мы мотопомпой себе добываем», - говорит десантник-пожарный Михаил Турпанов.

Сейчас лесные пожары бушуют в 14 регионах России. Режим ЧС введен в шести субъектах: Якутии, Красноярском и Хабаровском краях, Надымском районе на Ямале, на севере Свердловской области и на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа.  В тушении задействовано около 4 тысяч человек, 300 единицы техники, в том числе и авиация. 

Напомним, ранее мощны лесные пожары бушевали в Европе. Так, например, в огненной ловушке оказались Италия, Испания и Португалия.

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