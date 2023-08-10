Минобороны России сообщило о наступательных действиях ВС РФ на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области», - добавил Конашенков.

Всего за сутки неприятель потерял на Купянском направлении более 55 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ М109 Paladin и артсистему М777.

Кроме этого, корреспондент «Звезды» сообщил, что яростный огонь российской артиллерии не дал врагу закрепиться на левобережье Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.