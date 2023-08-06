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Российские войска прорвали оборону ВСУ около Ольшан Харьковской области

05:46 06.08.2023
На Купянском направлении отличились штурмовые группы Шестой общевойсковой армии.
Российские войска прорвали оборону ВСУ около Ольшан Харьковской области
© Фото: РИА Новости
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ВС РФ ведут активное наступление на Купянском направлении в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области. Об успехе наших штурмовых отрядов сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы Шестой общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны», - отметил представитель командования.

Зыбынский уточнил, что российские бойцы овладели четырьмя опорными пунктами, семью наблюдательными постами 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожили пункт боепитания, пикап и захватили большое количество оружия, боеприпасов и средств связи.

Неприятель в ответ предпринял попытку контратаки в районе взятого накануне под контроль ВС РФ населенного пункта Новоселовское.

«В полосе обороны Первой танковой армии противник предпринял две попытки контратаковать позиции наших войск. Артиллерией группировки нанесено огневое поражение. Потери противника составили до взвода пехоты», - добавил Зыбинский.

Отличились и российские артиллеристы, они уничтожили буксируемую гаубицу американского производства М 777, польскую самоходку Krab и американскую М109 Paladin.

Напомним, что накануне артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов украинских националистов на Купянском направлении.

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