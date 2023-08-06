Армия спецоперация Российские войска прорвали оборону ВСУ около Ольшан Харьковской области На Купянском направлении отличились штурмовые группы Шестой общевойсковой армии. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: ВС РФ ведут активное наступление на Купянском направлении в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области. Об успехе наших штурмовых отрядов сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. «В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы Шестой общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны», - отметил представитель командования. Зыбынский уточнил, что российские бойцы овладели четырьмя опорными пунктами, семью наблюдательными постами 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожили пункт боепитания, пикап и захватили большое количество оружия, боеприпасов и средств связи. Неприятель в ответ предпринял попытку контратаки в районе взятого накануне под контроль ВС РФ населенного пункта Новоселовское. «В полосе обороны Первой танковой армии противник предпринял две попытки контратаковать позиции наших войск. Артиллерией группировки нанесено огневое поражение. Потери противника составили до взвода пехоты», - добавил Зыбинский. Отличились и российские артиллеристы, они уничтожили буксируемую гаубицу американского производства М 777, польскую самоходку Krab и американскую М109 Paladin. Напомним, что накануне артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов украинских националистов на Купянском направлении. Экспертное мнение и аналитика