В «Патриоте» открыли монумент покорителям космоса с ракетой «Протон-М»
Памятник-монумент ракеты-носителя «Протон-М», посвященный покорителям космоса, открыли в подмосковном парке «Патриот».
Открытие монумента состоялось в преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2023», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 14 по 20 августа.
«Протон-М» - ракета-носитель тяжелого класса. Она предназначена для запусков различных космических аппаратов по государственным и коммерческим программам.
Также сообщается, что на форуме «Армия-2023» покажут макет ракеты сверхлегкого класса - ожидается, что она будет востребована в направлении по развертыванию многоспутниковых систем на базе малых космических аппаратов. Предположительно, такая ракета будет выводить на орбиту до 600 килограммов груза.
Кроме этого, на Международном военно-техническом форуме в центральном парке «Патриот» впервые покажут ракетные комплексы «Ярс» и «Авангард».