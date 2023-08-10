В «Патриоте» открыли монумент покорителям космоса с ракетой «Протон-М»

Открытие монумента состоялось в преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2023», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 14 по 20 августа.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Памятник-монумент ракеты-носителя «Протон-М», посвященный покорителям космоса, открыли в подмосковном парке «Патриот».

Открытие монумента состоялось в преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2023», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 14 по 20 августа.

«Протон-М» - ракета-носитель тяжелого класса. Она предназначена для запусков различных космических аппаратов по государственным и коммерческим программам.

Также сообщается, что на форуме «Армия-2023» покажут макет ракеты сверхлегкого класса - ожидается, что она будет востребована в направлении по развертыванию многоспутниковых систем на базе малых космических аппаратов. Предположительно, такая ракета будет выводить на орбиту до 600 килограммов груза.

Кроме этого, на Международном военно-техническом форуме в центральном парке «Патриот» впервые покажут ракетные комплексы «Ярс» и «Авангард».