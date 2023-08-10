На «Армии-2023» покажут макет ракеты сверхлегкого класса

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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» Центр Хруничева покажет макет ракеты сверхлегкого класса. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Утверждается, что основные предпосылки для создания такой ракеты - перспективность направления по развертыванию многоспутниковых систем на базе малых космических аппаратов.

В Роскосмосе уточнили, что на форуме покажут один из возможных обликов этой ракеты, ее окончательная конфигурация еще не определена.

«Две ступени на компонентах топлива керосин и жидкий кислород, без применения разгонного блока, длительность выведения полезной нагрузки на орбиту - до двух часов, масса полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту - до 600 кг», - описывается этот облик в сообщении.

Также сообщается, что Центр Хруничева представит на форуме макеты ракет «Ангара-1.2», «Ангара-А3», «Ангара-А5» с модификациями для космодрома Восточный, а также ракеты «Протон-М» и «Рокот-М» и разгонные блоки «Бриз-М» и КВТК.

Ранее сообщалось, что космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос.