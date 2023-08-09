Армия На форуме «Армия-2023» впервые покажут ракетные комплексы «Ярс» и «Авангард» Ян Брацкий Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа в подмосковном парке «Патриот». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот» впервые покажут пусковую установку мобильного комплекса «Ярс» и разгонный блок новейшего «Авангарда». Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. «...Наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь" впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса "Ярс". Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН», - сказал Каракаев в интервью «Красной звезде». Кроме того, публике представят машину дистанционного разминирования «Листва». Она предназначена для обеспечения проходимости дорог на маршрутах боевого патрулирования. Ранее генерал-полковник Каракаев заявил, что РВСН завершат процесс перевооружения на современные комплексы «Ярс» до конца 2023 года. Экспертное мнение и аналитика