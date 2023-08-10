Груды кирпича и бетона: новые кадры разбора завалов в Сергиевом Посаде

За разбором завалов следят спасатели на тот случай, если под обломками окажутся пострадавшие, о судьбе которых пока ничего не известно.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы новые кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде. На них разбор завалов на месте трагедии. Видно, как тяжелая техника разгребает обломки бетонных стен и кирпичных перекрытий. За ходом работ пристально наблюдают спасатели. Они находятся тут же на случай, если под обломками окажутся пострадавшие. В некоторых местах работы ведутся исключительно вручную. Поисковики поднимают каждый камень, заглядывают в образовавшиеся пустоты.

Напомним, судьба девяти человек по-прежнему остается неизвестной. К этому часу в списках пострадавших значатся 60 человек, одна женщина погибла.

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе прогремел накануне в 10:40. Эпицентр мог находиться в складе пиротехники, который арендовала частная компания. В домах рядом с заводом выбило стекла. Очевидцы рассказали об огромном столбе черного дыма над местом взрыва.