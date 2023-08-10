Четвертый блок Запорожской АЭС переведут в состояние «холодный останов»

В Telegram-канале ЗАЭС также сообщили, что рассматривается вопрос по переводу шестого энергоблока в состояние «горячий останов».

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Сотрудники Запорожской атомной электростанции выявили признаки неплотности трубной части парогенератора №3 четвертого блока, в связи с этим было принято решение о переводе реакторной установки блока в состояние «холодный останов». Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

Кроме того, в пресс-службе станции уточнили, что для обеспечения паровых собственных нужд Запорожской АЭС рассматривается вопрос по переводу шестого энергоблока в состояние «горячий останов» (режим, при котором горячая вода, которая образуется во время работы станции, идет на обогрев домов).

«Холодный останов» - это прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении на протяжении длительного времени для проведения периодического осмотра.

Ранее советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что компания обладает данными о готовящихся попытках силового захвата Запорожской АЭС. Он обратил внимание на то, что персонал станции вопреки возможным угрозам со стороны киевских властей продолжает выполнять свою работу и обеспечивать безопасность работы объекта. В июле глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство создаст в Запорожской области спасательный центр для защиты потенциально опасных объектов, включая ЗАЭС.