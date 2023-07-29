Карчаа: у Росэнергоатома есть данные о готовящихся попытках силового захвата ЗАЭС

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Росэнергоатом обладает данными о готовящихся попытках силового захвата Запорожской АЭС, заявил в беседе со «Звездой» советник генерального директора компании Ренат Карчаа.

«Мы располагаем данными о готовящихся акциях, о пытках по силовому захвату Запорожской атомной станции...Все это остается в повестке дня», - сказал он.

Он также обратил внимание на то, что персонал атомной станции, несмотря на возможные угрозы со стороны киевского режима, продолжает выполнять свою работу и обеспечивать безопасность работы объекта.

«С этой угрозой все те, кто сегодня так или иначе связаны, работают, охраняют Запорожскую атомную станцию, живут в городе Энергодаре, с этой угрозой засыпают и просыпаются», - добавил Карчаа.

Напомним, в середине месяца власти региона, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция, сообщили, что наши спецслужбы задержали украинских националистов, которые готовили атаку на объект. Как утверждалось, боевики должны будут осуществлять лазерную наводку ракет на ЗАЭС.